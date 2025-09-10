Als Ingrid und Werner Gröber aus Kayna vor 65 Jahren heirateten, war der Auslöser eher praktisch. Was damals ohne Kniefall begann, wurde zur lebenslangen Liebesgeschichte.

Liebe in der DDR: Betagtes Paar aus Zeitzer Ortsteil verrät das Geheimnis seiner langen Ehe

Ingrid und Werner Gröber aus Kayna sind seit 65 Jahren verheiratet.

Kayna/MZ. - „Als wir uns vor 68 Jahren kennen lernten, hatte sie schulterlanges, braunes Haar und ein wunderbares Wesen“, beschreibt Werner Gröber seine Frau Ingrid und bedenkt sie mit einem liebevollen Blick. „Wir haben beide als Feinmechaniker in der Maschinenfabrik in Meuselwitz gearbeitet“, erzählt die 87-Jährige.