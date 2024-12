Philip Jahns und sein Team verkaufen bis Silvester Feuerwerk in der Altenburger Straße 51. Geöffnet ist Samstag und Montag von 8 bis 20 Uhr, Dienstag von 8 bis 12 Uhr. Abgeschossen werden darf Silvesterfeuerwerk nur am 31. Dezember und am 1. Januar.

Zeitz/Bornitz/MZ. - Lichterzauber zum Jahreswechsel: An diesem Sonnabend beginnt in Supermärkten und Geschäften, nicht nur in Zeitz, der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Neu ist in diesem Jahr, dass Kunden in der Elsterstadt Raketen, Feuerwerksbatterien und Co. auch vom Fachmann kaufen können. Denn Philip Jahns bietet in der Altenburger Straße 51 einen Spezialverkauf an.