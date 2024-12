Am Samstag startet der Verkauf von Silvester-Feuerwerk. Sozialminister Andreas Philippi mahnt zum verantwortungsbewussten Umgang mit Böllern und Raketen.

Hannover - Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) hat zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwerk an Silvester aufgerufen. Verwendet werden sollten nur zugelassene Produkte, betonte der Politiker in einer Mitteilung. „Legales Feuerwerk lässt sich daran erkennen, dass es über eine Registriernummer sowie das CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle verfügt“, erklärte Philippi.

Wer nicht zugelassene Feuerwerkskörper verwende, gefährde sich und andere und riskiere empfindliche Strafen. Am 28. Dezember startet der Verkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester.

Philippi erinnerte zudem daran, dass das Abbrennen von Böllern und Raketen in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie Kirchen verboten ist. Dieses Verbot gelte auch in der Nähe von Gebäuden mit erhöhtem Brandrisiko wie zum Beispiel alten Fachwerkhäusern und historischen Altstädten.