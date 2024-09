Viele Zeitzer fühlen sich mit dem Brühl, der Wiege der Stadt, sehr verbunden. Sie bedauern, dass so viel geschichtsträchtige Bausubstanz verloren ging. Was die Leute bewegt.

Zeitz/MZ. - Die Erinnerung an den Brühl ist vielen Zeitzern wichtig. „Wenn es ein Haus nicht mehr gibt, weil es abgerissen wurde, dann bedeutet es mir viel, wenn wenigstens seine Geschichte bleibt“, schreibt M. Köhler an die MZ. „Den Kampf um Brühl 5 haben wir ja noch in Zeitz miterlebt. Schade, dass solche Gebäude heute nichts mehr wert sind.“