Landschaftsdenkmal: Goethepark soll zu Mehrgenerationenpark für Zeitz werden

Erhalt und Entwicklung der Anlage hängt von Fördermitteln ab. Was bereits geschehen ist.

Zeitz/MZ - Sie würden den Goethepark an diesen warmen Tagen gern besuchen, aber Müll, alkoholisierte Leute und freilaufende Hunde halten sie davon ab. Das schrieb eine junge zugezogene Familie an die MZ und wollte wissen, ob denn nichts getan werden könne, diese eigentlich schöne Anlage in unmittelbarer Innenstadtnähe zu pflegen.