Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tröglitz/MZ - Das Thema Lehrermangel, Unterrichtsausfall und zu große Klassen erregt seit Wochen die Gemüter von Schülern, Eltern und Gemeinderäten in der Elsteraue. Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) hatte bereits zwei offene Briefe an Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) nach Magdeburg geschrieben. Doch lange passierte nichts. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Am Donnerstag fanden Gespräche zwischen Landesschulamt, Bürgermeister und Eltern statt. „Aus meiner Sicht war es ein sehr konstruktiver Informationsaustausch, für den wir sehr dankbar sind“, so Buchheim gegenüber der MZ. Er stellte fest, dass das Bildungsministerium zusammen mit dem Landesschulamt erkannt habe, dass es großer Kraftanstrengungen bedarf, die kontinuierlich fortgesetzt werden müssen, um diese Problematik in den Griff zu bekommen. „Mit meinen Worten, „es ist 10 nach 12“, so äußert sich Buchheim gegenüber der MZ.