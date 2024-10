Unternehmer Steffen Tischow eröffnet ein Ladengeschäft im Einkaufszentrum „Am Floßgraben“ in Grana. Dort kann aber nichts gekauft werden. Was hinter der Idee steckt.

Neue Ausstellung in Grana: Warum Steffen Tischow seine Kunden zur Tapetenwahl ins Einkaufszentrum lockt

Steffen Tischow eröffnet am Montag ein Ladengeschäft mit dem Namen „Tischow’s Hausmeister- und Reinigungsservice" im Granaer Einkaufszentrum. Gekauft werden kann in dem Geschäft aber nichts.

Grana/MZ. - Ab kommendem Montag, 21. Oktober, ist das Einkaufszentrum „Am Floßgraben“ in Grana um ein Ladengeschäft reicher. In dem ehemaligen Sportfachgeschäft Just ist Steffen Tischow aus Meuselwitz eingezogen und präsentiert dann dort unter anderem verschiedene Bodenbeläge und Wandfarben. „Es bleibt aber bei der Präsentation, gekauft werden kann bei mir nichts“, sagt der 55-Jährige.