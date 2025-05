Reaktion auf AfD-Antrag zur Beflaggung im Saalekreis Linke-Kreistagsfraktion: „Angriff auf Kultur der Erinnerung“

Die AfD will am kommenden Mittwoch, dem 7. Mai, im Kreistag Saalekreis einen Antrag durchsetzen, der eine ganzjährige Beflaggung aller öffentlichen Gebäude mit der Deutschlandfahne vorsieht. Die Fraktion Die Linke kündigt eine Ablehnung an. Wie sie argumentiert.