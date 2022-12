Zeitz/MZ - Das Personal eines Supermarktes in Zeitz hat am Donnerstagabend einen Ladendieb dingfest gemacht. Wie das Polizeirevier mitteilte, hatte der Mann Waren im Wert von mehreren hundert Euro eingesteckt und wollte den Supermarkt in der Hainichener Dorfstraße durch eine Fluchttür verlassen. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten dies und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.