Museen im Burgenlandkreis „Kutschen“ im Schaudepot des Deutschen Kinderwagenmuseums bieten Blick in Zeitzer Geschichte

Im Deutschen Kinderwagenmuseum in Schloss Moritzburg Zeitz ist das Schaudepot eröffnet worden. Es bietet interessante Einblicke in die Industriegeschichte. Was man sich wann anschauen kann.