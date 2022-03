Zeitz/MZ - Ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100 Euro haben unbekannte Buntmetalldiebe in der Nacht zu Dienstag in der Baderstraße in Zeitz angerichtet: Nach Polizeiangaben hatten der oder die Täter von der Fassade eines Hauses das Regefallrohr aus Kupfer abgebaut und gestohlen.