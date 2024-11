Zeitz/MZ. - Es wird bunt im Zeitzer Atelierhaus zwischen Rudolf-Breitscheid-straße und Schützenplatz. Am Donnerstagabend, 18 Uhr, eröffnet der Kunstverein Zeitz zum zweiten Mal die gemeinsame Schau Jahresgaben. Dabei handelt es sich um eine Ausstellung von 23 Künstlern, die von Michael Krause und Silvia Kirchhof kuratiert wird. „Diese Werkschau zeigt das kreative Schaffen dieses Jahres. Alle gezeigten Arbeiten kann man kaufen und wir haben einen Höchstpreis von 600 Euro vereinbart. Freilich kann jeder seine Arbeiten auch darunter anbieten“, sagt Silvia Kirchhof. Sie und ihr Mann Michael Krause siedelten vor zwei Jahren aus dem Großraum München nach Zeitz über. „Seitdem bin ich in der Malerei richtig aufgeblüht“, erzählt sie. Ihr Atelier haben beide in eben jenem Atelierhaus am Schützenplatz. Es sieht nach viel Arbeit aus. Kirchhof verwendet alte Fotos und gelegentlich alte Gemälde, haucht ihnen neues Leben ein. Sie übermalt sie und gestaltet sie anders. Das Domizil von Michael Krause gleicht der Werkstatt eines Handwerkers. Da gibt es Werkzeug und -bank, auf der Arbeitsplatte liegt ein Spiegel, den er bearbeitet. Im Ausstellungsraum nebenan hängt schon ein fertiger, anderer Spiegel. „Wir freuen uns, dass wir eine enorme Bandbreite an Kunst zeigen können. Unser Thema heißt Mischwesen. So gibt es Fotografien und Zeichnungen, Collagen und Skulpturen, Keramik und Stickerei – also für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Michael Krause und trägt gemeinsam mit seiner Frau ein überdimensionales Foto von Philipp Baumgarten an seinen richtigen Platz. Ein ganz zartes Werk ist hingegen ein Druck auf Watte. Es ist von Günther Unterburger aus Berlin. Gleich daneben Stickereien von Lina Reinhard aus Leipzig. So hat sich der kleine Zeitzer Kunstverein weiter etabliert: Er wurde 2022 gegründet und organisierte zweimal das Zeitzer Kunstfest. Aus sieben Gründungsmitgliedern wurden 18 Vereinsmitglieder. Jeder durfte befreundete Künstler zu den Jahresgaben einladen. Eröffnung ist an diesem Donnerstag. Geöffnet ist die Ausstellung an den vier Wochenenden bis zum 22. Dezember jeweils freitags, samstags und sonntags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr, Eintritt ist frei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.