Kugelporsche rast übers Maisfeld

Loitzschütz/MZ - Heiß, heißer, Tabi-Rennen. 57 Piloten in tollkühnen Kisten jagten am Wochenende über ein abgeerntetes Maisfeld. Das Dreschfest in Loitzschütz zog Hunderte Gäste magisch an. „Ich bin extra aus Saalfeld angereist, um dabei zu sein“, erzählt Alexander Koch. Der Mechaniker hat gleich einen ganzen Werkstattwagen und jede Menge Technik dabei. So wird bis kurz vor dem Start geschraubt. Schon im Vorfeld wurde der Trabi-Motor getunt, ein Luftfilter von einem Radlader eingebaut und der Vergaser aufgewertet. Koch gehört zum Team von Michael Goltz aus Roda bei Kayna. „Ich gehe zum zehnten Mal in Loitzschütz an den Start. Das Rennen ist einfach Kult, da muss ich dabei sein“, sagt Goltz. Bei nahezu allen Trabis wurde das komplette Innenleben verändert. Das bestätigt auch Jenny Leutbecher. Für die junge Frau ist es der erste Start. „Ich habe mal eine Lehre als Mechatronikerin angefangen, bin dann aber zur Verkäuferin umgeschwenkt. Die Liebe zum Schrauben an den Autos blieb“, erzählt sie. So hat sie die Rennpappe mit ihren Helfern in einer Garage in Spora umgebaut. Beispielsweise kamen alle Glasfenster raus, stattdessen gibt es Gitter für die Sicherheit. Auch ein Überrollbügel und Anschnallgurte sind bei jedem Auto Pflicht. Die Fans sind übrigens genauso erfahren wie die Piloten. Einige kamen mit Jeep, andere mit großem Anhänger und haben darauf Bierzeltgarnituren oder sogar ein kuschliges Sofa aufgestellt. „Trabrennen in Loitzschütz ist wie eine große Familienfeier, man kennt viele und es herrscht eine super Stimmung“, sagt Klaus Jäger. Hinter den Kulissen gibt es freilich unzählige Helfer. Das fängt bei den Streckenposten an, reicht über den Landwirtschaftsbetrieb Wagner bis zu den Frauen, die Kuchen backen. „Wir sind rund 25 Mitglieder im Verein, doch haben mindestens genauso viele Helfer“, sagt Wolfgang Reinhold. Seit zig Jahren gehört er zum Verein und zur Rennleitung.