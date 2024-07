Junges Paar aus Kuba betreibt die Gaststätte in Spora. Hier gibt es wöchentlich Tanzkurse und coole Cocktails. Was sich alles verändert hat.

Kubanisches Paar bringt karibisches Flair in die Gaststätte Spora

Gastronomie in der Elsteraue

Im Gasthaus Cuba Caliente in Spora herrscht ein Hauch karibisches Flair. Tina Paneque und Ramon Perez bieten Cocktails an.

Spora/MZ. - Heiße kubanische Rhythmen erklingen auf dem Saal der Gaststätte Spora und schon geht es los. Tina Paneque und Ramon Perez tanzen Salsa und Merengue. Zahlreiche Frauen und dieses Mal in den Ferien einige Kinder machen fröhlich mit bei Cuba-Fitness. „Ich habe heute Geburtstag und werde elf Jahre alt“, plaudert Juline. Aus diesem Grund ist sie mit ihren Freundinnen bei über 30 Grad am Dienstag in die Gaststätte Spora zum Kegeln gekommen und anschließend dürfen die Mädchen mittanzen. „Das ist echt cool“, freuen sie sich.