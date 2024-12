So wie in Meineweh gibt es in vielen Kirchen der Region Gottesdienste zu den Feiertagen.

Meineweh/MZ. - So wie hier in der Kirche Meineweh gab es anlässlich der Weihnachtsfeiertage in vielen Kirchen der Region Zeitz feierliche Gottesdienste und Andachten. Nicht überall gehörte ein traditionelles Krippenspiel dazu. In Meineweh studierten in den zurückliegenden Wochen Kinder der Kirchgemeinde die Geschichte um die Geburt Jesu ein und läuteten damit am Dienstag bereits ab 10 Uhr am Vormittag den Heiligabend und das Weihnachtsfest ein.