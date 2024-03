Am Sonntag startet eine neue Niederlassung von Krimzkrams in Zeitz. Worum es sich dabei überhaupt handelt und was die Projektleiter vorbereitet haben

Krimzkrams öffnet in Zeitz - Was die Besucher in der Kreativwerkstatt erwartet

Zeitz/MZ. - Es ist schon so gut wie alles angerichtet für die große Neueröffnung von Krimzkrams auf dem Zeitzer Roßmarkt am Sonntag. Pappe, Wolle und vieles mehr ist bereits fein säuberlich in ein Regal sortiert. Holzelemente lehnen an der Wand, und die noch verwaiste Werkstatt wartet auf erste Besucher. Doch was ist das Krimzkrams überhaupt und was erwartet die Besucher in den neu geschaffenen Räumlichkeiten in der Zeitzer Innenstadt?

Kathrin von Ow, die gemeinsam mit Charlotte Blume die Projektleitung übernommen hat, beschreibt das Krimzkrams als Materialsammlung und Raum für kreative Wiederverwertung, Umnutzung und Reparatur. „Wir haben eine offene Werkstatt, die jeder nutzen kann“, erklärt sie. Die dazugehörige Materialsammlung soll bei der Umsetzung der Projekte helfen.

Die Materialsammlung ist schon weitesgehend vorbereitet. (Foto: Sebastian Meyer)

Bei den Materialien handle es sich größtenteils um Spenden anderer, die die Materialien nicht mehr benötigen. So bekommen sie einen neuen Sinn, anstatt einfach weggeworfen zu werden: „Wir freuen uns immer über Spenden.“ Die benötigten Werkzeuge habe man auch schon vor Ort in einer „stetig wachsenden Werkzeugsammlung“. Darüber hinaus hat das Duo auch schon geplant, regelmäßige Kurse anzubieten, die sich um Upcycling und Ressourcenschutz drehen sollen. Auch ein „Reparaturtreff“ sei geplant. Der Standort in Zeitz ist nach Halle, Leipzig und Wurzen bereits der Vierte seiner Art.

Krimzkrams ist ein Projekt des Vereins „Kunzstoffe – urbane Ideenwerkstatt“ aus Leipzig. Im vergangenen Jahr wurde das Projekt in Zeitz bei den Revierpionieren in der höchsten Preisstufe ausgezeichnet. „Von dem Geld wollen wir nun das erste Jahr finanzieren“, erklärt Kathrin von Ow. Des weiteren können sich die beiden Projektleiterinnen auf die volle Unterstützung des Vereins, der Träger des Projektes ist, verlassen, ergänzt von Ow.

In Zeitz etablieren

Und wie kamen die beiden auf die Idee, Zeitz als Location für den vierten Projektstandort zu nehmen? Kathrin von Ow lacht. „Mir gefällt es hier einfach sehr gut, bei meiner Kollegin war es ein bisschen anders“, erklärt sie und blickt zu Charlotte Blume. „Ich wohne hier in Zeitz, nachdem ich hierher zurückgekommen bin“, so Blume. Glücklicherweise hätten sich ihre Wege dann gekreuzt und gemeinsam beschlossen sie, das Projekt in Zeitz anzupacken, fährt von Ow fort. Die Zielsetzung für die nahe Zukunft ist schon ganz klar. „Wir wollen uns hier in Zeitz erstmal etablieren“, so von Ow.

Für die Eröffnung am Sonntag haben sich die beiden schon einiges überlegt. Ein Kinderchor des benachbarten Vereins Ukrainisches Zentrum wird eine kleines Programm singen. Darüber hinaus wird ein erster Einblick in die Materialsammlung gewährt und sogar ein Mitmachangebot zur Verfügung stehen, um die Werkstatt gebührend einzuweihen. Auch das leibliche Wohl soll an diesem Tag nicht zu kurz kommen, daher würden die beiden Kaffee und Kuchen bereitstellen, um sich den Zeitzern ordentlich vorzustellen.