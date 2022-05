Kretzschauer wegen massiven Drogenhandels zu langer Haft verurteilt

Halle (Saale)/Kretzschau/Zeitz/MZ - Weil er unter anderem mit 25 Kilogramm Crystal Meth im Wert von über 350.000 Euro gehandelt hat, muss ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Kretzschau jetzt für sieben Jahre und neun Monate hinter Gitter. Zwei 45 und 50 Jahre alten Zeitzer wurden wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu neun Monaten beziehungsweise zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Außerdem müsse beide noch eine Geldstrafe von 2.000 Euro an den Verein „Keine Macht den Drogen“ zahlen. „Für uns und auch für die Staatsanwaltschaft war diese Mengen an Drogen neue Dimensionen. Ich zumindest habe noch keine vergleichbare Sache verhandelt“, meinte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung am achten und letzten Verhandlungstag.

Insgesamt gab es acht Anklagepunkte, von denen aber nur die wichtigsten in die Urteile einflossen. Neben der ungewöhnlich großen Menge an Crystal Meth war auch kiloweise Marihuana mit im Spiel. Dieses wurde von dem Haupttäter besorgt und über den 50-jährigen Zeitzer an Weiterverkäufer übergeben. „Dabei wurde ungewöhnlich offen in einem verschlüsselten Chatbereich über Mobilfunkgeräte kommuniziert. Auch das war für uns neu“, so die Richterin. Mit der Entschlüsselung konnten die Ermittlungsbehörden so schnell den Angeklagten auf die Spur kommen und die Taten meist eindeutig zuordnen.

„In der Hoffnung, dass Sie danach endlich ihr Leben in den Griff bekommen“

Mit dem Urteil gegen die beiden Zeitzer ging die Strafkammer weitestgehend mit den Forderungen der Staatsanwältin mit. Im Fall des Haupttäters aus Kretzschau hatte diese dagegen elf Jahre Haft gefordert und das unter anderem mit einem sehr späten Geständnis begründet. „Für uns als Gericht war diese Einlassung dagegen zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind ja nicht in die Ermittlungsarbeit eingebunden, erleben Geständnisse erst hier im Gerichtssaal. Und da hat es uns allen einen vielleicht monatelangen Prozess erspart“, erklärte die Richterin.

Während das Gericht das Geständnis positiv bewertete, fielen die Vorstrafen des 42-Jährigen eher negativ ins Gewicht. Vom Landgericht Nürnberg-Fürth war er bereits ebenfalls wegen massiven Drogenhandels zweimal zu ähnlich langen Haftstrafen verurteilt worden. „Damals gab es aber keine Einweisung in eine Entzugsklinik für meinen selbst drogensüchtigen Mandanten. Dadurch hätte mal vielleicht neue Straftaten verhindern können“, meinte der Verteidiger des Kretzschauers schon während des Prozesses. Diesmal wurde das in dem Urteil berücksichtigt. „In der Hoffnung, dass Sie danach endlich ihr Leben in den Griff bekommen. Denn das Ziel ist es ja, dass Sie dauerhaft nicht mehr straffällig werden“, so die Vorsitzende Richterin. Zunächst aber muss er für rund drei Jahre hinter normalen Gittern, ehe er den Maßregelvollzug antreten kann. Danach, so deutete die Richterin an, könnte aber schon die Freiheit winken.

Den beiden Mitangeklagten sprach sie dagegen schon jetzt eine positive Sozialprognose aus, weil sie jeweils familiär und beruflich gefestigt sind. Die Bewährungsstrafen konnte die Strafkammer aber auch mit ruhigem Gewissen aussprechen, weil die Vorstrafen des 50-Jährigen zu größten Teil weit zurückliegen und der 45-Jährige überhaupt noch gar nicht negativ in Erscheinung getreten war. Obwohl bei Letztgenanntem eine Waffe mit im Spiel war, sprach die Richterin hier sogar von einem minderschweren Fall. Der 45-Jährige hatte im Gegensatz zu den anderen beiden Angeklagten die ganze Zeit aber seine Unschuld beteuert. Keiner der drei Angeklagten hat das Urteil bereits angenommen und es damit schon rechtskräftig gemacht. Alle behalten sich eine Berufung vor.