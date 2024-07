Zeitz/MZ/and. - Nach der feierlichen Verkehrsfreigabe ist die Kreisstraße 2223 zwischen Abzweig Weißenborn und Ortseingang Wetterzeube wieder frei. Die Sanierung der insgesamt gut sieben Kilometer langen Straße war eine echte Herausforderung, wie bei der Verkehrsfreigabe am Montag betont wurde. Bereits in den Jahren 2012/13 war mit dem Brückenneubau über die Weiße Elster in Wetterzeube und der Anbindung an die Straße ein erster Abschnitt mit einer Länge von 450 Metern ausgebaut worden.

Die offizielle Verkehrsfreigabe ist erfolgt. Foto: René Weimer

Das Hochwasser von 2013 beschädigte den sanierten Bereich und Teile der gesamten Straße schwer. Daraufhin wurde ein weiteres Teilstück ausgebaut. Nun folgten noch einmal 1,2 Kilometer. Das Land Sachsen-Anhalt beteiligte sich mit 360.000 Euro an den Gesamtkosten in Höhe von rund 564.000 Euro. Die Eigenmittel hat der Kreistag bewilligt und der Burgenlandkreis zur Verfügung gestellt. Dafür dankte Landrat Götz Ulrich (CDU). Sein Dank ging auch an Planer, Kreisbauamt und Baufirmen sowie an die Bürgerinnen und Bürger für ihr Verständnis in den sieben Wochen Bauzeit. Die war eigentlich bis Mitte August geplant, die hervorragende Arbeit von allen Beteiligten habe die vorzeitige Freigabe ermöglicht. Text: Angelika Andräs/Fotos: René Weimer