Zeitz/MZ/YVE. - Wer sich schon immer mal im Albrechtchen Palais in Zeitz umschauen wollte, der hat dazu am Samstag, 2. März, Gelegenheit. Dann lädt das Kreativitätszentrum Zeitz von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. In jedem Raum gibt es verschiedene Aktivitäten und Spiele. So gibt s Musik, Theater und Werkstätten. Kreative Arbeiten der Kinder werden ausgestellt, man kann den Hort Junior Krea Klub (JKK) kennenlernen und mit den pädagogischen Mitarbeitern - wie hier im Bild Marcus Brauer - ins Gespräch kommen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Foto: René Weimer