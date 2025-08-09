Osterfeld/MZ/Yve. - Am Freitag, 14.15 Uhr, verunglückte in der Dorfstraße in Osterfeld ein 70-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls, dies teilt die Polizei am Samstag mit. Mit einer Mitfahrerin an Bord geriet das Fahrzeug in einer Kurve stark ins Schaukeln und kippte um. Beide wurden laut Angaben der Polizei verletzt. Der Fahrer kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in den Freistaat Thüringen, die Mitfahrerin wurde leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.