Zeitz/MZ. - Unfallflucht beging am Freitagabend ein Pkw-Fahrer, der gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 180, Höhe der Abfahrt Loitsch, mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel kollidiert war. Allerdings war der Unfall laut Polizei nicht unbemerkt geblieben. Dank eines Zeugen sei der unverletzte Fahrer samt beschädigtem Auto wenig später an seiner Wohnanschrift in Zeitz ausfindig gemacht worden, teilte die Polizeiinspektion Halle am Samstag mit. Gegen den Unfallfahrer wurde Anzeige erstattet.