Zeitz/MZ - Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Zeitz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, führte ein Vorfahrtfehler zu einer Kollision mit einem Kleintransporter in der Altenburger Straße. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus transportiert werden, so die Polizei.