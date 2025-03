Zeitz/MZ/ank - Am Ende gibt es La-Ola-Wellen und Streikgymnastik: „Preise runter, Löhne rauf“, ruft Gewerkschaftssekretärin Ulrike Lorenz Donnerstagmittag auf dem Gehweg vor der Orangerie in Zeitz in ihr Mikro. Und Dutzende Beschäftigte des Zeitzer SRH-Klinikums gehen in die Hocke, um sich sogleich wieder aufzurichten und nach oben zu strecken. Damit stellen sie ihre Forderungen ganz bildlich dar. Denn die Mitarbeiter des Klinikums machen ihrem Arbeitgeber am Donnerstag mit einem Warnstreik deutlich, dass sie es ernst meinen mit ihren Forderungen nach mehr Lohn, ein bisschen mehr Freizeit und damit mehr Wertschätzung ihrer Arbeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.