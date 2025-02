Maler und Trockenbauer Bernhard Breitfeld schlüpfte hier früher in sein Trikott. Jetzt schwingt er die Kelle in den Umkleiden der Sportler von SV Blau-Gelb Geußnitz.

Geußnitz/MZ. - In einem Monat haben die Geußnitzer in ihrem Sportlerheim viel geschafft. Die alten Beläge, Plastikpaneele sowie Heizkörper in den Umkleideräumen sind raus und Trockenbauwände teilweise schon gesetzt. Der Zahn der Zeit nagte gewaltig an den Räumlichkeiten. Nach der Wende wurde zwar mal „drübergepinselt“, aber eine richtige Sanierung gab es nicht. Deshalb haben die Sportler 32.000 Euro für die Sanierung ihrer Umkleideräume durch das Leader-Programm erhalten. Im Dezember wurde der Förderbescheid feierlich übergeben.