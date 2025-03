Als Service für Bürgerinnen und Bürger, die neue Ausweise oder Pässe beantragen müssen, gibt es in Zeitz bald die ab Mai geforderten digitalen Passbilder vor Ort. Warum der OB so entscheidet.

Zeitz/MZ. - Ab Mai soll ein Fotoautomat im Rathausfoyer in Zeitz für mehr Bürgerfreundlichkeit sorgen. Wer immer dann im Bürgerbüro einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragen will, kann direkt vor Ort seine biometrischen Passbilder anfertigen lassen. „Dort bekommen Bürger für sechs Euro ihr Foto, das geht direkt an das Bürgerbüro“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) dazu, „das ist bürgerfreundlich und deshalb wird es diesen Automaten in Zeitz geben. Das ist im Sinne der Bürger. “