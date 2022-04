Kinderwagenstreit á la Zeitz: Naether oder Degelow - Wer hat den ersten Kinderwagen gebaut?

Zeitz/MZ - Kinderwagenstreit in Zeitz - und der hat in der jüngsten Sitzung des Stadtrates einen traurigen Höhepunkt erreicht, als Reiner Eckel (SPD) die Annahme einer Schenkung des Lions Clubs zumindest aufschieben wollte. Bis Beweise vorliegen, wer denn in den 1840er Jahren tatsächlich das erste als Kinderwagen gedachte, erkennbare, verkaufte und genutzte Gefährt in Zeitz gebaut hat.