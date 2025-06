Kayna/MZ - Ein 10-jähriger Junge ist Samstagmittag in Kayna gestürzt und hat sich dabei Verletzungen im Gesicht zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad in der Hand eine Treppe hinuntergegangen, dabei sei er umgeknickt und die Treppe herabgestürzt. Dabei sei der Junge auf sein Rad und anschließend mit dem Gesicht auf den Asphalt gestürzt. Ein 61-jähriger Passant entdeckte das Kind mit Gesichtsverletzungen in der Rothenfurter Straße und wählte laut Polizei umgehend den Notruf. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes habe sich der Mann um den verletzten Jungen gekümmert. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit.