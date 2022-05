Kerzen auf dem Altmarkt: Zeitz gedenkt der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen

Mit Schweigeminute, Kerzen und bewegenden Worten erinnerten Menschen auf Einladung des Bündnisses für Vielfalt und Demokratie in Zeitz an die Corona-Toten.

Theologe Markus Nierth fand berührende Worte während der Gedenkveranstaltung für die Corona-Toten auf dem Zeitzer Altmarkt. Über 80 Kerzen brannten am Sonntagabend auf den Treppenstufen.

Zeitz/MZ - Über 80 Kerzen brannten am Sonntagabend auf der Treppe am Zeitzer Altmarkt. Mit Kerzen und einem Moment der Stille wollte das Zeitzer Bündnis für Vielfalt und Demokratie der Menschen gedenken, die in Zeitz, im Burgenlandkreis und darüber hinaus im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung gestorben sind. Theologe Markus Nierth fand dazu berührende Worte.