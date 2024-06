Keine Hochwasser-Gefahr in Wetterzeube - Lage an der Weißen Elster bleibt dennoch angespannt

Weiße Elster in Wetterzeube führte am Sonntag sehr viel Wasser.

Wetterzeube/MZ. - „Wir sind in puncto Hochwasser bis jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt Uwe Klawonn am Sonntag, 17 Uhr. Natürlich sei die Elster extrem voll und durch Niederschläge aufgewühlt, trat an mancher Stelle auch über die Ufer. „Aber wir hatten bis jetzt keinen Einsatz, mussten auch keinen Keller auspumpen oder ähnliches“, sagt der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wetterzeube.

Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) habe sich am Sonntagvormittag am Pegel Zeitz „ein Hochwasserscheitel mit 353 Zentimeter Alarmstufe 1 gebildet“. Gegen 17 Uhr sank der Wert leicht auf 338 Zentimeter. Am Pegel Kleindalzig befindet sich der Wasserstand bei steigender Tendenz am Sonntagmittag noch knapp unterhalb des Richtwerts der Meldegrenze. Auch die Leitstelle des Burgenlandkreise meldet am Sonntag auf Nachfrage „keine besonderen Vorkommnisse.“

Der Deutsche Wetterdienst Leipzig schätzte am Sonntagmittag ein: „Eine regionale oder überregionale Hochwassergefahr besteht für das Gebiet der Weißen Elster nicht mehr. Allerdings kann es in Folge von Starkregen zu lokalen Überschwemmungen kommen.“ So bleiben vor allem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren von Wetterzeube bis zur Gemeinde Elsteraue auf der Hut.