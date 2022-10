„Keine Entscheidung gegen Zeitzer Stadtwerke“

Mario Pöschmann, hier am Eingang zur Anstalt am Markt, ist der neue Chef der Abwasserbeseitigung Weißenfels.

Weissenfels/Zeitz/MZ - Mehr als ein Jahrzehnt lang ist Mario Pöschmann an fast jedem Arbeitstag auf der Ortsumgehung am Weißenfelser Klärwerk vorbeigefahren. Von seinem Wohnort Halle aus ist der Familienvater dann auf dem Weg zur Arbeit nach Zeitz. Nun wird der 47-Jährige die Kläranlage im Norden der Saalestadt bald genauer kennenlernen: Ab 1. Februar nächsten Jahres ist Pöschmann der neue Vorstand der Weißenfelser Abwasseranstalt. Vor wenigen Tagen hat der Verwaltungsrat der Anstalt die Personalie bestätigt. Pöschmann wird dann den bisherigen Vorstand Andreas Dittmann ablösen, der in den Ruhestand verabschiedet wird.