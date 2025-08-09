In der barocken Kirche der Kleinstadt Schkölen, in deren Nähe sein Vater auch beerdigt worden war, machte Ernst Ortlepp mit seinem ausgezeichneten Orgelspiel schon als neunjähriges Kind auf sich aufmerksam. Schkölen ging ihm auch nie aus dem Kopf, denn als älterer Mann dichtete er folgende Zeilen: „Wohl zagt´ ich, als ich Schkölens Kirchturm schaute, Was soll ich, dacht´ ich, in der kleinen Stadt, Die längst von mir gehört mit keinem Laute, Und die mich lange wohl vergessen hat?“ Aus Ortlepps „Liebesgruß“, der „Schkölens Bewohnern und der Umgegend“ gewidmet wurde.

Foto: Petrik Wittwika