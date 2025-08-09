Der Dichter Ortlepp in Zeitz „Kein Trunkenbold“: Wer Fräulein Hofmeister aus Zeitz war und was sie über den Dichter Ortlepp sagte
1937 konnte Anna Hofmeister als damals letzte noch lebende Zeitzeugin einiges zum Wissen über den Dichter Ernst Ortlepp beitragen. Warum sie auch anderen Ansichten widersprach.
09.08.2025, 14:00
Zeitz/MZ. - Anna Hofmeister berichtete 1937 als letzte noch lebende Zeitzer Zeitgenossin über den auch in Zeitz wirkenden Vormärz-Dichter Ernst Ortlepp. Getauft wurde Anna Hofmeister in der elterlichen Wohnung am 9. Februar 1850. Einer ihrer Taufpaten war ihr Großvater Christian Gottfried Hofmeister, der Lonziger Revierförster.