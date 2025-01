Jörg Mengel (2.v.li.), Alexander Winkler (Mitte) und Roberto Albrecht (re.) danken den Sponsoren Lars Hirsch (li.) und Kai Plügge (2.v.re.), die in Vertretung aller Unterstützer erschienen sind.

Kayna/MZ. - „Ohne unsere Sponsoren wäre unsere Feuerwehr nicht so gut ausgestattet“, so der Kaynaer Ortswehrleiter Jörg Mengel, der aus diesem Grund stellvertretend für alle Sponsoren Lars Hirsch von Autoglas Hirsch und Kai Plügge von der Starkenberger Gruppe zum Kaynaer Neujahrsfeuer am vergangenen Samstag dankte. „Lars Hirschs Eltern Lothar und Angelika unterstützen seit vielen Jahren die Kaynaer Feuerwehr“, informiert der Ortswehrleiter. „Nicht nur finanziell, sondern auch mit – zum Beispiel – Werkzeugen.“