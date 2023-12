Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Dass das Kartenschreiben in den letzten Jahren aufgrund von Social Media & Co. an Bedeutung verloren hat, ist wohl kein Geheimnis mehr. Doch gilt das auch für die Weihnachtszeit? Einst war es schließlich fast schon Pflicht, zum Heiligabend eine Karte an seine Liebsten zu schreiben, die man nicht während der Festtage sehen konnte. Anlässlich des Tages der Weihnachtskarte, der am 9. Dezember begangen wird, hat sich die MZ in Zeitz umgehört, wo noch Weihnachtskarten verkauft werden und wer überhaupt noch welche schreibt.