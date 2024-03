Monika Majonek backt und kocht gerne. So hat sie vor mehr als 20 Jahren am Radweg in Predel ihren Kaffeegarten eröffnet. Was jetzt angeboten wird.

Predel/MZ. - Jetzt geht es los: Das herrliche Wetter am Wochenende beflügelte Monika Majonek, ihren Kaffeegarten am Elsterradweg in Predel spontan am Sonntag zu öffnen. „Ich hatte so viele Anrufe und Nachfragen, ob schon geöffnet ist, da habe ich einfach Ja gesagt“, plaudert die 62-Jährige. Also wurden Tische und Bänke auf den Hof gestellt, Kuchen gebacken und das Tor geöffnet. „Es kamen viele Radfahrer und einige Spaziergänger vorbei. Das war ein guter Start in die neue Saison“, sagt Monika Majonek. Offiziell geht es dann am kommenden Wochenende los. Dann öffnet am Samstag und Sonnabend jeweils von 10 bis 16 Uhr der Kaffeegarten. Geöffnet ist auch an Feiertagen, wie zum Beispiel vier Tage zu Ostern oder am Männertag. Es gibt selbst gebackene Kuchen und Eis, grüne Bowle mit Kiwi und Mango, Schnitzel mit Kartoffelsalat.