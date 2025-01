Zeitz/MZ. - Mal Frost und klare kalte Winterluft, mal nahezu frühlingshafte Temperaturen und Regen: Nicht zufällig steigt die Zahl von harmlosen Atemwegsinfekten bis hin zu Grippe und Corona in dieser Jahreszeit an. Dr. Jörn Röhler, Zeitzer Kardiologe mit Privatpraxis, regt unermüdlich an, vorbeugend etwas zu tun. Und er sagt und zeigt auch auf, wie das möglich ist. „Eisbaden, Sauna, Infrarotmatte, Bewegung, Meditation, Schlafhygiene, Omega-3 und Vitamin D3 praktiziere ich selbst“, sagt er.

Was also sind Möglichkeiten der Infektprävention, wollte die MZ von dem Facharzt wissen. Wichtige Punkte sind hier zusammengestellt. Die Erkenntnisse, von ihm bewertet, so Röhler, basieren auf KI. „Es ist mit den neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz gerade für den Arzt durch die verlinkten Quellen eine gute Möglichkeit, medizinisches Wissen ohne den Filter der pharmazeutischen Industrie und anderer Lobbygruppen zu erweitern.“

Welche Rolle spielen Omega-3-Fettsäuren, um Infekten vorzubeugen?

Omega-3-Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle bei der Prävention von Erkältungen, indem sie das Immunsystem auf verschiedene Weise unterstützen: Omega-3-Fettsäuren tragen zur Stärkung des Immunsystems bei, indem sie die Aktivität und Vermehrung von Lymphozyten (Gruppe weißer Blutkörperchen) und Phagozyten (eine Form weißer Blutkörperchen) erhöhen, die Aktivität natürlicher Killerzellen gegen Viren verstärken und die Zirkulation und Migration von Immunzellen in infizierte Gebiete verbessern.

Diese Effekte führen zu einer verbesserten Immunabwehr gegen Erkältungsviren, ohne dabei eine übermäßige Entzündungsreaktion auszulösen. Omega-3-Fettsäuren können außerdem die Darmgesundheit verbessern, was indirekt zur Erkältungsprävention beiträgt, denn sie unterstützen die Barrierefunktion gegen Viren und Bakterien und wirken oxydativem Stress entgegen. Als oxidativen Stress bezeichnet man einen Zustand im Stoffwechsel, bei dem durch Oxidation Schäden an Zellen oder deren Funktionen entstehen.

Für eine effektive Prävention wird eine tägliche Aufnahme von mindestens ein bis zwei Gramm EPA/DHA empfohlen. Gute Quellen sind fettreiche Fische wie Lachs, Hering, Makrele und Sardinen oder hochwertige Fischöl- oder Algenölsupplemente. Röhler empfiehlt hier zum Beispiel einen Teelöffel Algenöl zu einer fettreichen Mahlzeit. Und da könne das Vitamin D3 gleich mit dazu.

Welche Bedeutung hat Vitamin D bei der Prävention von Erkältungen?

Die Bedeutung von Vitamin D für die Prävention von Erkältungen wurde in zahlreichen internationalen Studien untersucht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Vitamin-D-Supplementierung das Risiko für akute Atemwegsinfekte um etwa zwölf Prozent senkt, vor schweren Verläufen schützt und die Erkrankungsdauer deutlich reduziert. Andererseits belegen Studien zum Beispiel eine deutlich erhöhte Sterblichkeit durch Atemwegserkrankungen bei Vitamin-D-Mangel. Niedrige Vitamin-D-Spiegel sind mit einer schlechteren Lungenfunktion und verstärkten Asthma-Symptomen bei Kindern assoziiert. Jörn Röhler empfiehlt in Abhängigkeit vom Körpergewicht und Blutspiegel 2000 bis 4000 IE pro Tag zur Infektprävention, die Europäische Behörde für Arzneimittelsicherheit gibt eine sichere Obergrenze von 4000 IE pro Tag an. „Blutspiegelkontrollen ohne ärztliche Verordnung sind in Zeitz meines Wissens in der Floericke-Apotheke und in der Sonnenapotheke möglich“, so Röhler.

Wie wichtig ist eigentlich ausreichend Schlaf?

Ausreichender Schlaf spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Erkältungskrankheiten. Mehrere internationale Studien belegen den Zusammenhang zwischen Schlafqualität und -dauer und der Anfälligkeit für Erkältungen. Schlafmangel erhöht das Erkältungsrisiko. So zeigen Studien, dass Menschen mit weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht ein viermal höheres Risiko haben, sich mit einem Erkältungsvirus zu infizieren, verglichen mit denjenigen, die sieben oder mehr Stunden schlafen. Interessanterweise zeigen Studien auch, dass guter Schlaf die Wirksamkeit von Impfungen verbessern kann. Ein ausreichender Schlaf nach einer Impfung kann die resultierende Immunität positiv beeinflussen, was die Bedeutung des Schlafs für die Immunfunktion weiter unterstreicht.

Wirken Infrarotbestrahlung, kalte Bäder oder Sauna auf die Stärkung des Immunsystems?

Die 830nm-Strahlung einer Infrarotmatte oder Infrarotsauna kann die körpereigene Abwehr stärken, indem sie die Aktivität von Immunzellen stimuliert. Dies führt zu einer verbesserten Fähigkeit des Körpers, Infektionen abzuwehren und Krankheitserreger zu bekämpfen. Kalte Bäder und Eisbaden haben eine bedeutende positive Wirkung auf das Immunsystem und können die Abwehrkräfte des Körpers stärken. Untersuchungen haben gezeigt, dass kaltes Baden zu einem signifikanten Anstieg der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) führt, die eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Krankheitserregern spielen. Trotz der positiven Effekte ist es wichtig, vorsichtig an das Eisbaden heranzugehen. Es sollte schrittweise begonnen und nicht länger als drei Minuten durchgeführt werden.

Studien zeigen auch, dass regelmäßige Saunabesuche die Häufigkeit von Erkältungen reduzieren können. Nach etwa einem Vierteljahr regelmäßiger, wöchentlicher Saunabesuche kann sich die Zahl der grippalen Infekte halbieren. Für eine effektive Prävention ist die Regelmäßigkeit der Saunabesuche entscheidend. Es wird empfohlen, über mindestens zwei bis drei Monate hinweg zwei- bis siebenmal pro Woche die Sauna zu besuchen. Der Wechsel zwischen Hitze und Kälte ist dabei besonders wichtig, da er den gewünschten Effekt auf das Immunsystem erzielt.

Warum macht es einen Unterschied, wie man atmet?

Bei der Nasenatmung – im Gegensatz zur Mundatmung – wird die eingeatmete Luft optimal für die Lunge vorbereitet: Die Luft wird erwärmt, befeuchtet, Schadstoffe, wie Schmutzpartikel, Staub, Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger, werden herausgefiltert. Diese Aufbereitung schützt die Bronchialschleimhaut vor Austrocknung und Auskühlung, was die Anfälligkeit für Infektionen reduziert.

Gehört Bewegung auch zu den Präventionsmaßnahmen?

Obwohl regelmäßige Bewegung das Immunsystem stärkt, ist zu beachten, dass übermäßiges oder zu intensives Training das Immunsystem schwächen und die Infektanfälligkeit erhöhen kann. Moderate, regelmäßige Bewegung ist aber ein wichtiger Baustein in der Prävention von Erkältungskrankheiten, besonders Ausdauersportarten im Freien sind effektiv, wie Radfahren, Laufen/Joggen, Wandern, Walking/Nordic Walking, Skilanglauf oder Rudern.

Kann man Gesundheit essen?

Gemüse spielt eine wichtige Rolle bei der Prävention von Infektionskrankheiten. Viele Gemüsesorten sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die für ein gut funktionierendes Immunsystem essentiell sind. Vitamin C: Paprika, Kohlgemüse und Spinat. Vitamin C unterstützt die Produktion und Funktion von Abwehrzellen. Vitamin A – rotes und gelbes Gemüse sowie grünes Blattgemüse – stärkt die Schleimhäute als erste Barriere gegen Erreger. Vitamin E: grünes Blattgemüse – wirkt als Antioxidans. Zink und Selen: Diese Mineralien sind wichtig für verschiedene Immunfunktionen. Es wird empfohlen, täglich mindestens drei Portionen verschiedenes Gemüse zu essen, und das möglichst frisch und schonend zubereitet.

Was bringen Vitamine und andere Ergänzungsmittel?

Vitamin C kann Erkältungen nicht verhindern, aber es kann Dauer und Schwere der Symptome geringfügig beeinflussen – bei regelmäßiger, präventiver Einnahme. Die Einnahme von Vitamin C erst nach Auftreten der Symptome zeigt keine nennenswerte Wirkung.

Selen erfüllt wichtige Funktionen im Immunsystem, aber seine Rolle in der Infektprävention ist noch nicht abschließend geklärt. Internationale Studien liefern Hinweise auf mögliche positive Effekte. Zink kann laut Studien die Dauer einer Erkältung um durchschnittlich 2,25 Tage verkürzen