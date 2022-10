Jetzt ist in der Zeitzer Rahnestraße der Bagger dran

Zeitz/MZ - Am Donnerstagmorgen frisst sich der Bagger in der Zeitzer Rahnestraße durch Bauschutt und Balken, die Reste von Hauswänden. Die Rahnestraße 14 ist Geschichte. Das marode, lange leerstehende Gebäude war in der Nacht zum Freitag, 16. September, eingestürzt. Da der ohnehin schon wegen Sicherheitsbedenken gesperrte Fußweg und die Fahrbahn betroffen waren, musste die Straße voll gesperrt werden. „Das war abzusehen“, sagt Veronika Fock, die zuschaut, wie der Bagger das, was einmal ein denkmalgeschütztes Barockhaus war, in den Container transportiert. „Ob das Nachbargebäude jetzt nachrutscht? Und wie sicher stehen die anderen Häuser?“ Ihr fallen, wie vielen Zeitzern, zur Rahnestraße mehr Fragen als Antworten ein. Und nicht unerheblich ist auch die Frage, wann die Rahnestraße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.