Zeitz/MZ. - Die Baubranche befindet sich in schwierigem Fahrwasser. Die Aufträge gehen im neuen Jahr eher zurück und es herrscht eine große Unsicherheit. „Wir haben noch gut zu tun, bauen zum Beispiel das Ärztehaus am Zeitzer Rossmarkt und den Senioren-Campus in Weißenfels mit“, sagt Martin Schwan. Doch die Lage sei schwierig und die Kunden verunsichert. „Das liegt zum Beispiel am neuen Heizungsgesetz und der wachsenden deutschen Bürokratie“, sagt Martin Schwan, geschäftsführender Vorstand in der Firma Installation Zeitz.