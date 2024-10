In den Bereichen mit stationärem Handel wird sich künftig noch mehr verändern. Die Kampfansage soll dabei dem Leerstand gelten. Was das auch für Zeitz bedeuten könnte.

Innenstadt im Wandel in Zeitz zwischen Leerstand, Service und Ladestationen für E-Bike

Entwichlung des Handels in Zeitz

Zeitzer Innenstadt zwischen Leerstand und genutzten Ladengeschäften am Roßmarkt: Hier gibt es noch mehr belegte Geschäfte, wenn auch nicht unbedingt mit Handel, als leere Läden. Deren Zahl hat sich aber in den letzten Jahren von zwei auf sieben erhöht.

Zeitz/MZ. - Die Geschäftsaufgaben haben in Zeitz auch den Roßmarkt erreicht. Dort war bis vor zwei Jahren noch fast jedes Geschäft belegt. Und das mit Läden, die zum Branchenmix beitrugen. Jetzt gibt es dort mehr leere Schaufenster, auch wenn Ladenflächen mittlerweile von Serviceanbietern belegt sind. „Das trägt nicht zur optischen Vielfalt einer Innenstadt bei, zum traditionellen Schaufenstergucken, das eine wichtige Entscheidungsgrundlage für einen späteren Einkauf ist“, heißt es in einer Studienarbeit zur Entwicklung deutscher Innenstädte, „gleichwohl wird genau das in vielen Städten die Zukunft sein, um zumindest Leerstand zu vermeiden.“