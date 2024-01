Inhaber Jörg Stöver will die Reißleine ziehen, ehe ihn die gesamtwirtschaftliche Lage in die Knie zwingt. Welche Chance Zeitzer Kunden noch bis Ende Januar haben.

Noch bis Monatsende gibt es große Rabatte in der Spowa zum Roß am Zeitzer Roßmarkt. Im Ausverkauf. Inhaber Jörg Stöver schließt sein Fachgeschäft.

Zeitz/MZ. - Noch bis zum 31. Januar gibt es in der Spowa zum Roß in der Zeitzer Innenstadt satte Rabatte. Klingt gut? Nein, ganz und gar nicht. Denn das gut etablierte Sportartikelgeschäft am Roßmarkt schließt. „Ich muss einfach die Reißleine ziehen“, sagt Inhaber Jörg Stöver.