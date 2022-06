In Zukunft muss eine Genossenschaft in Zeitz mehr abwägen

Theissen/MZ - Seit 65 Jahren bietet die Genossenschaft Wohnbau Theißen in der Region Quartiere an. Am Donnerstag haben Mitarbeiter und Mitglieder das Jubiläum auf dem Firmensitz in der Weißenfelser Straße gefeiert. Doch eigentlich gibt es einen Teil des Unternehmens schon länger. Denn die heutige Wohnbau Theißen geht auf gleich drei Genossenschaften zurück, erklärt Geschäftsführerin Birthe Schütze. „Wir haben uns auf den Geburtstag der ehemaligen AWG Erich Weinert festgelegt“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<