In Zeitz schlagen plötzlich Flammen aus einem Backofen

Zeitz/MZ - Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften kam es am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr in der Geußnitzer Straße von Zeitz. Als ein Bewohner eines Hauses Essen zubereitete, schlugen plötzlich Flammen aus dem Backofen. Offensichtlich, so teilte die Polizei am Mittwoch mit, hatte sich abgelagertes Fett entzündet. Die Flammen seien schnell gelöscht worden, heißt es. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Schaden wird als gering eingestuft.