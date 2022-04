In Zeitz präsentieren sich Oldtimer

Es war ein Kommen und Gehen beim 18. Oldtimertreffen in Zeitz. Die Sonne lockte am Sonnabend Besucher wie Aussteller. Gut 250 historische Pkw und Lkw sowie Motorräder konnten auf dem Parkplatz an der alten Brauerei bewundert werden.

Zeitz/MZ - Abgasgeruch hängt in der Luft. Hier tuckert ein Traktor, dort erklingt das altbekannte Geheul eines Trabant. Die Geräuschkulisse ist ein Gemisch aus alten Schlagern und verschiedenem Motorenklang. Doch wer am Wochenende auf dem Parkplatz an der alten Brauerei in Zeitz unterwegs ist, den stört das alles nicht. Im Gegenteil. „Ist das ein geiles Geräusch, da weiß ich doch, was mir gefehlt hat“, ruft ein Mann begeistert aus als ein alter Lanz Bulldog um die Ecke kommt. Der Fahrer laviert sein rostbraunes Gefährt, Baujahr 1936, geschickt durch die Reihe auf der Suche nach einem Stellplatz. Das ist gar nicht so einfach, denn der Platz gegenüber des Zeitzer Schlossparkes ist am Sonnabend gut gefüllt. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen sowohl von Neugierigen als auch von Besitzern historischer Fahrzeuge. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder ein Oldtimertreffen durchführen können. Und man sieht es ja, die Leute nehmen es dankbar an“, freut sich Hermann Senger, Vorstandsmitglied im Verein der Oldtimerfreunde Zeitz, der zu dem Treffen eingeladen hat. Eigentlich könnte dieses Treffen ein Jubiläumstreffen sein, doch in den zurückliegenden zwei Jahren bremste Corona auch die Aktivitäten der Oldtimerfreunde aus der Elsterstadt aus. So ist es die 18. Auflage, die gut und gerne 250 Pkw, Lkw, aber auch Motorräder und deren Fahrer anlockt.