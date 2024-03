Zeitz/MZ/ank - In der Nacht zum Donnerstag haben in Zeitz zwei Gartenlauben gebrannt. Diese befinden sich in zwei verschiedenen Gartenanlagen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und in der Gleinaer Straße. Da es sich bei beiden Objekten um leer stehende Lauben in teilweise baufälligem Zustand handelte, entstand nach Aussage der Polizei nur geringer Sachschaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Feuern besteht, könne zum derzeitigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden, so die Polizei. Das sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.