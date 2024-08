Die Mitglieder des Ukrainischen Zentrums für Integration und Kulturaustausch unterstützen in Zeitz lebende Ukrainer. Sie fördern soziale Aktivitäten und Integration. Was angeboten wird.

Zeitz/MZ. - Als die Sirenen ertönen, schreckt Liudmyla Kapustina hoch. Dann besinnt sie sich, schaut auf die Uhr und atmet auf. Sie ist in Deutschland, es ist Mittwoch, 15 Uhr, Funktionstest der Sirenen. „In der Ukraine heulen die Sirenen bei Luftalarm“, erzählt sie und denkt an Familie und Freunde, die sie vor über zwei Jahren, nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen ihr Land, zurücklassen musste. Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, sieben und zehn Jahre alt, kam sie Ende März 2022 aus Kyjiw (Kiew) über Polen nach Zeitz. Ihr Mann darf das Land nicht verlassen; er ist beim Militär. Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren gelten als wehrpflichtig und dürfen nicht ausreisen. Es gibt Ausnahmen für Menschen mit einer Behinderung und für Väter von mindestens drei Kindern. Deshalb kam Nataliia Kyrychenko mit ihrem Mann und ihren drei Kindern (zehn, zwölf und sechzehn Jahre) nur wenige Wochen vor Liudmyla Kapustina in die Elsterstadt. Auch Olena Tochylkina verließ mit ihren beiden Kindern, neun und siebzehn Jahre alt, die ukrainische Hauptstadt und landete in Zeitz.