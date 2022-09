In vielen Orten dürfen im Burgenlandkreis im Oktober Herbstfeuer lodern

Zeitz/Naumburg/MZ/ank - - In Teilen des Burgenlandkreises dürfen im Oktober wieder pflanzliche Gartenabfälle auf eigenen Grundstücken verbrannt werden. Untersagt ist es in der Kernstadt Zeitz, in den Zeitzer Ortsteilen jedoch nicht. Erlaubt ist das Verbrennen laut Kreisverwaltung unter anderem auch in der Gemeinde Elsteraue, in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst und in der Verbandsgemeinde Wethautal.

