In Kretzschau blüht eine Banane

Kretzschau/MZ - Andreas Jackel hat einen grünen Daumen. In seinem Garten vor dem Haus steht eine riesige Bananenstaude. „Die Pflanze ist jetzt sieben Jahre alt, doch in diesem Jahr hat sie zum ersten Mal geblüht“, erzählt Jackel. Die Blüte der exotischen Pflanze ist ein Hingucker, sehr groß und äußerst dekorativ. In ihrer Form erinnert sie ein wenig an eine Ananas. Gleich oberhalb der Blüte wachsen kleine grüne Bananen. Leider alle grün und sehr klein. Für eine Bananenernte hat es in diesem Jahr noch nicht gerecht. Die Pflanze gehört zur bekannten Bananenart Musa. Sie wächst schnell, gilt als robust und in milden Regionen wie am Bodensee kann sie auch draußen überwintern.