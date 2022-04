In diesen 14 städtischen Strukturwandelprojekten in Zeitz landet das Kohlegeld

Zeitz/MZ - Kohleausstieg und Strukturwandel sind die Themen in der Region. Für Zeitz steht die von Bürgern und Politikern immer wieder erneuerte Forderung, das Geld müsse im Kernrevier, also in Zeitz, ankommen, im Vordergrund. Über 20 Millionen Euro sind schon für Projekte vor Ort bewilligt und sogar ausgegeben worden. Nicht immer sichtbar für die Bürger. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung hat die MZ hier zusammengestellt, wo das Kohlegeld in städtischen Strukturwandelprojekten in Zeitz arbeitet.