In der Katastrophenschutzhalle in Zeitz: Impfen in Familie

Allein in Zeitz erhalten am Samstag 55 Mädchen und Jungen einen Schutz gegen Corona. Auch viele Erwachsene bekommen Injektionen.

Zeitz/MZ - „Elefanti“ ist mit dabei. Als sich die siebenjährige Amy aus der Gemeinde Wetterzeube Samstagvormittag in der Zeitzer Katastrophenschutzhalle auf den Stuhl am Kinder-Impfplatz setzt, hält sie ihr Stofftier liebevoll im Arm. Und das Mädchen zuckt nicht einmal, als ihr Kinderärztin Petra Hauser die Impfspritze an den linken Oberarm setzt, die Nadel unter die Haut sticht und das Medikament, welches das Kind vor schweren Symptomen einer Coronaerkrankung schützen soll, injiziert. „Es hat nur ein bisschen gepikst“, sagt das Mädchen, dessen vollständiger Name der Redaktion bekannt ist, Augenblicke später, als es mit seinem Vater in der Halle steht.