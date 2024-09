Im Oktober kommt schweres Gerät: Lärmbelästigung an der Unterführung in Zangenberg

Zeitz/MZ. - Vom 14. bis zum 26. Oktober wird es im Zuge der Baumaßnahme an der Eisenbahnbrücke in Zangenberg im Gleisbereich zu Lärmbelästigungen kommen. Darüber informiert die Deutsche Bahn (DB). In diesem Zeitraum werden verschiedene Arbeiten ausgeführt. So finden Rodungsarbeiten im Gleisbereich am 14. und 15. Oktober von jeweils 7 bis 18 Uhr statt. Die Kampfmittelsondierungen mit Bohrungen im Gleisbereich sind vom 16. bis 25. Oktober, jeweils tagsüber ab 6 Uhr, geplant. Und am 25. ab 6 Uhr bis zum 26. Oktober 4 Uhr werden Suchschachtungen im Gleisbereich vorgenommen.

Während der Arbeiten, führt die DB aus, kommen unter anderem Bagger, Radlader, Lkw sowie Bohr- und Rammgerätschaften zum Einsatz. Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt werde, könnten diese Arbeiten nur gebündelt durchgeführt werden, heißt es weiter. Gleichzeitig weist die DB darauf hin, dass die Sperrung für den Straßenverkehr weiterhin erhalten bleibt. Die Umleitung erfolgt wie gehabt über den Kreisverkehr Zangenberg/Bornitz auf die B2 Richtung Zeitz.

Umleitung für Fußgänger

Für Fußgänger und Radfahrer erfolgt die Umleitung entlang des Bahndammes ab Zangenberg, Leipziger Straße 9, bis zur Tiergartenstraße in Zeitz. „Die Deutsche Bahn setzt dabei alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten“, betont die DB, „trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bittet die DB um Verständnis und Entschuldigung.“

Im Zuge der Maßnahme wird der Tunnel abgerissen und durch drei eingleisige Bahnbrücken ersetzt. Gebaut werden soll bis Ende nächsten Jahres.