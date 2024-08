Seit Juni sollte der Abriss des ersten Teils der Bahnüberführung am Stadtrand von Zeitz laufen, und es sollten die ersten beiden neuen Brücken vormontiert werden. Was die Deutsche Bahn sagt.

Geplante Arbeiten der DB laufen nicht am Tunnel in Zangenberg, aber es soll trotzdem vorangehen

Still ruht die Baustelle an der Unterführung Zangenberg. Anwohner fragen, wo hier gearbeitet wird.

Zeitz/MZ. - Still ruht der See. Oder besser die Baustelle an der Unterführung in Zangenberg. An mehreren Vormittagen ist niemand zu sehen, der hier arbeitet. Das bestätigen auch Anlieger. „Seit bestimmt vier Wochen dreht sich hier kein Rad, der Bauplatz ist abgeschlossen. Niemand arbeitet“, sagt eine Zangenbergerin. „Aber der Tunnel ist für die Durchfahrt gesperrt und Informationen gibt es auch keine.“ Allerdings habe die Deutsche Bahn offensichtlich ihren Fertigstellungstermin ohnehin bereits nach hinten verlagert, denn jetzt heiße es 31. Dezember 2025. Vermutlich werde es aber noch später, mutmaßt man in Zangenberg. Nein, heißt es von der Deutschen Bahn auf eine aktuelle Anfrage der MZ, der geplante Termin der Fertigstellung werde gehalten.